iciHaïti - Social : Distribution de plus de 3,000 repas chaud dans le Sud





Les interventions d'assistance sociale continuent en faveur des couches vulnérables de la population. Ainsi, vendredi 4 août dernier le Fonds d'Assistance Économique et Sociale à travers le Programme « Kantin Mobil » initié sous la Présidence Martelly, était à Camp-Perrin et à Port-Salut dans le Sud, distribuant 3,000 plats chauds dans chacune des ces communes.



Par ailleurs, les bénéficiaires de cette aide sociale ont salué l'initiative du lancement du programme « KORE PÈP »



De plus, notez qu’en juillet dernier, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a distribué de la nourriture enrichie à plus de 24,000 enfants en Haïti pour prévenir la malnutrition.



IH/ S/ iciHaïti