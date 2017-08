iciHaïti - Social : Arrivée en Haïti de la plus librairie flottante au monde





Le navire « Logos Hope », la plus grande librairie flottante du monde arrive en Haïti et sera amarré au Quais publique, APN à Port-au-Prince, du vendredi 11 août au dimanche 27 août. La librairie à bord du navire offre une sélection de plus de 5,000 titres différents à des prix très abordables qui couvrent un ensemble de sujets comprenant la science, le sport, loisirs, livres de cuisine, médecine et langages. Avec également des livres pour enfants, livres universitaires, dictionnaires et bien plus encore...



Le reste de la visite est offerte au public pour explorer la zone d’accueil ou une vidéo d’introduction sera diffusée. Le Logos Hope possède également un théâtre à bord comprenant plus de 400 places et propose des pièces de théâtre, évènements culturels et conférences.



Il y a 400 bénévoles sur le navire venant de plus de 60 nations. L'équipage offre un exemple unique d'unité dans la diversité culturelle. Certains possèdent des qualifications pour des rôles spécifiques tels que les ingénieurs, les plombiers, les charpentiers, les cuisiniers et d'autres professionnels, mais de nombreux jeunes n'ont aucune qualification que la volonté de servir. Bien qu'ils aient des antécédents différents, les membres d'équipage s'accordent sur un objectif commun: servir les gens à travers des projets de service social et une bonne littérature.



MV Logos Hope est exploité par GBA Shipse.V., un organisme international de bienfaisance enregistré en Allemagne. Depuis 1970, l'organisation a accueilli plus de 45 millions de visiteurs sur les passerelles dans plus de 150 pays et territoires à travers le monde.



MV Logos Hope sera ouvert au Quais publique, APN Port-au-Prince, du 11 août au 27 août. Les heures d'ouverture sont les suivantes: mardi - samedi: 9h00 à 16h00 ; Dimanche de 13h00 à 16h00 ; Fermé le lundi. Les frais d'entrée sont de 25 Gourdes par personne. Les enfants de 12 ans et moins entrent gratuitement et doivent être accompagnés d'un adulte. Les adultes de 65 ans et plus entrent gratuitement.



SL/ HaïtiLibre