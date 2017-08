iciHaïti - Politique : Arrêté renouvelant l'État d'urgence dans le Sud





Lundi au Palais national, s’est tenu un Conseil des ministres à l’extraordinaire autour :



1.- D’un avant-projet de loi portant révision du décret du 1er février 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la collectivité départementale ;



2.- Un Projet d’arrêté renouvelant l’état d’urgence, décrété fin juin http://www.haitilibre.com/article-21377-haiti-actualite-zapping.html dans les départements des Nippes, du Sud, de la Grand-Anse et du Nord-Ouest et l’urgence environnementale à l’échelle nationale, pour une période complémentaire d’un mois.



Après discussions et analyses, ces deux texte ont été adoptés. Le projet de loi sera bientôt transmis au Parlement pour les suites légales et l’Arrêté sera transmis au journal Officiel « Le Moniteur » pour publication.



IH/ iciHaïti