iciHaïti - Politique : Investiture de la Commission pour l’insertion socio-professionnelle des jeunes

Mercredi au Palais National, suite a l’arrêté portant création sur une Commission présidentielle dénommée « Commission Nationale pour l’Innovation et l’Insertion socioprofessionnelle des jeunes en juillet dernier »http://www.haitilibre.com/article-21658-haiti-politique-arrete-presidentiel-pour-l-insertion-socioprofessionnelle-des-jeunes.html le Président Jovenel Moïse a procédé à l'investiture des membres de cette Commission.



Dans ces propos de circonstance le Chef de l’État a déclaré : « Cette cérémonie d’investiture de la Commission nationale pour l’innovation et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes constitue pour moi l’aboutissement d’une démarche initiée dès mon accession au pouvoir:apporter une réponse aux demandes et propositions recueillies tout au long de ma campagne. Aux quatre coins du pays, j’ai entendu des mots qui traduisent l’attente dans laquelle se trouvent nos jeunes femmes et hommes devant leur avenir. Jeunes écoliers, universitaires, travailleurs, chômeurs, jeunes haïtiens, tous ne se posent qu’une même question : la Nation de demain, l’Haïti de demain, pourra-t-elle encore nous intégrer ? ».



Télécharger l’arrêté présidentiel :

http://www.haitilibre.com/docs/Moniteur-21-juillet-2017-commission-insertion-et-nomination.pdf



IH/ iciHaïti