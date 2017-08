iciHaïti - Agriculture : Nouveau Don de semences bio enrichis du Panama





Dans le cadre du programme « Panama Coopera 2030 », le Gouvernement de la République du Panama, via son Ambassade en Haïti, a fait un second don de semences après celui de juin dernier http://www.haitilibre.com/article-21380-haiti-panama-don-de-semences-de-riz-et-de-mais.html et livré plusieurs kilos de graines de maïs et de riz bio enrichis au Ministère de l'Agriculture afin de soutenir la relance de l'agriculture haïtienne par l'amélioration agronomique, en particulier dans les départements affectés dans le Sud du pays.



Carmel André Belliard, le Ministre haïtien de l'Agriculture, ainsi que des experts de son équipe spécialisée dans les semences, ont reçu des mains de l'Ambassadeur du Panama, Xiomara Pérez et du Représentant de l'Institut de Recherche Agricole du Panama (IDIAP), Prospero Aguirre, les sacs de graines, résultats de la recherche de l'IDIAP.



Le Ministre Belliard s'est montré reconnaissant des dons de semences du Panama, soulignant qu’avec l'amélioration des variétés existantes, le Panama soutient Haïti pour améliorer la quantité et la qualité de sa production agricole, gérer la lutte anti-parasitaire et renforcer la sécurité alimentaire grâce à la production agricole enrichie.



