iciHaïti - Sécurité : Le haut État-major dominicain inspecte la frontière





Pour la première fois depuis plus de 20 ans, une tournée d’inspection conjointe du haut État-major dominicain a été réalisé cette semaine le long de la Frontière dominicano-haïtienne. Le Ministre de la Défense, le Lieutenant-Général Paulino Sem, était accompagné du Major Général Braulio A. Alcántara López, Commandant de l'armée ; du Général Luis Napoleón Payán Diaz, Commandant de la Force Aérienne ; du Vice-amiral Miguel Enrique Peña Acosta, commandant de la marine, ainsi que les membres des chefs d'État-major mixtes et des Chefs d'unités militaires désignés dans la zone frontalière, principalement pour vérifier le fonctionnement des points de contrôle, l'état des troupes déployées dans la région et le respect des protocoles assurant le contrôle des entrées d'illégaux et les rapatriements.



« Nous avons parcouru a frontière avec les chefs de toutes les branches militaires de l'institution. Nous avons vérifié chacun des points de contrôle, les dotations militaires, de la plus grande à la plus petite et nous nous sommes assurés que les ordres du Président Danilo Medina pour garder la frontière contrôlée sont strictement appliqués dans le respect des droits de l'homme et de la dignité de la personne » a expliqué le Lieutenant-Général Rubén Darío Paulino Sem.



Cette tournée réalisé avec l’accord du Président Medina, Commandant en chef des forces armées a permis aux chefs militaires de vérifier le statut des troupes et le statut de leurs installations et le soutien apporté aux autorités de l'immigration dans l'exercice de leurs fonctions dans la zone frontalière, afin de garantir l'intégralité du territoire national et de mettre en évidence l'unité des critères parmi les chefs militaires.



