iciHaïti - Social : Célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse





Ce samedi 12 août, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Jeunesse. les Nations Unies en Haïti soutiennent le Ministère de la Jeunesse dans son appel aux jeunes haïtiens afin qu’ils s’engagent à faire avancer le développement durable et la Paix, autour du thème « Les jeunes construisent la Paix ».



Sous la conduite de l'UNESCO, du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et du Programme des Volontaires, plusieurs agences des Nations Unies et la MINUSTAH collaborent cette année avec le Ministère de la Jeunesse et d’autres partenaires haïtiens dans une série d’activités de sensibilisation avec des organisations de jeunes dans différentes zones de l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince (dont Croix-des-Bouquets, Bel Air et Carrefour-Feuilles) et dans le département du Sud (Aquin).



L´ONU soutient particulièrement les efforts dans les domaines essentiels pour les jeunes, tels que l´accès à une éducation de qualité, les services de santé, le travail décent, et la promotion de la culture de la Paix et de la non-violence. Rappelons que 57% de la population haïtienne à moins de 24 ans (6,2 sur 10,9 millions d’habitants), ce qui constitue un grand potentiel de développement et de croissance si les jeunes ont accès aux services de base et aux opportunités.



Néanmoins, les Nations Unies attirent l´attention sur le fait que les adolescentes, acteurs clés du développement, sont aussi parmi les plus vulnérables face aux défis que constituent les désastres naturels, le manque d’accès aux services de base, les conditions inégales de travail et la dégradation de l´environnement.



