iciHaïti - Tourisme : Visite officiel du Secrétaire Général de la CTO





Jeudi, Hugh Riley, le Secrétaire Général de la l'Organisation du Tourisme de la Caraïbe (CTO), qui effectue une visite officielle en Haïti du 10 au 12 août en Haïti a été reçu, au salon diplomatique de l’Aéroport International Toussaint Louverture, par la Ministre du Tourisme, Colombe Emilie Jessy Menos avant de rencontrer le Premier Ministre Jack Guy Lafontant en sa résidence privée.



Au cours de son séjour, le Secrétaire Général rencontrera divers acteurs du secteur touristique ainsi que les cadres techniques du Ministère du tourisme.



Vendredi, la Ministre Menos, Andy Durosier, Hugh Riley et son Assistante Faye Gill, ont tenu une importante réunion avec les représentants de différentes associations évoluant dans le secteur et plusieurs cadres du Ministère du tourisme « L’énergie des opérateurs évoluant dans le tourisme en Haïti aujourd’hui me parait passionnante », a déclaré Hugh Riley estimant « [...] il importe pour les acteurs haïtiens de miser sur ce qui fait d’Haïti une destination unique et spéciale dans la région au lieu de s’immiscer dans les concurrences. »



Avec les cadres techniques du Ministère Hugh Riley, a poursuivi la journée par une session de travail sur le marketing touristique.



Cette journée, s’est achevée par une visite des infrastructures hôtelières du Royal Decameron indigo, sur la Côte des Arcadins.



IH/ iciHaïti