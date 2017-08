iciHaïti - FLASH : Les avocats de Johnny Jean réclament 3 millions de dollars à l'Uruguay





Les avocats de Johnny Jean, le jeune haïtien qui avait accusé de viol en 2011, quatre casques bleus uruguayens de la Minustah, réclament de l'État uruguayen des dommages et intérêts d'environ 3 millions de dollars.



Rappelons que les soldats ont été poursuivi et incarcéré pour violence privée en 2012 pour ces événements qu’ils avaient enregistrés sur un téléphone portable.



Cette semaine, en Uruguay, a commencé la procédure judiciaire de la poursuite civile déposée en 2015 par le jeune haïtien qui s'est réfugié aux États-Unis après ces événements. Le Ministère de la Défense a demandé le rejet de cette poursuite pour caducité, soulignant que cette demande de poursuite a été faite plus de 4 ans après les faits.



Les avocats de Johnny Jean (Da Silva / Cendoya) soulignent que la première chose qui doit être résolue dans ce cas est la caducité soulevée par le Ministère, décision qui déterminera si la poursuite peut continuer ou non.



Pour les avocats de Johnny Jean, la situation constituait un viol et une torture. Pour le Ministère de la Défense il s’agissait seulement d’un jeu...



TB/ iciHaïti