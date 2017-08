iciHaïti - Environnement : Le Saviez-vous ?





Saviez-vous que la zone marine et côtière s’étendant de Jérémie aux Abricots, d’une superficie de 7,574.53 hectares et d’un périmètre de 104.5 km est par arrêté présidentiel une « Aire protégée de ressources naturelles gérées de Jérémie-Abricots » depuis avril 2017.



Cette aire protégée est constituée de systèmes naturels dont il faut assurer la protection à long terme et maintenir la diversité biologique, tout en répondant aux besoins des communautés dépendant de ces systèmes. Cet arrêté a pour finalité d’assurer la protection contre toute mise en valeur non respectueuse de l’environnement.



Les propriétés privées incluses dans l’ensemble de l’Aire protégée de ressources naturelles gérées de Jérémie-Abricots sont reconnues et resteront en toute propriété aux mains de leurs propriétaires. Toutefois, ces propriétés seront soumises aux servitudes publiques définies par la loi et plan de gestion de la dite aire protégée.



Tous les repères de cette aire protégée ainsi qu’une carte de localisation se retrouve dans l’arrêté Présidentielle qui a créer ce complexe marin et côtier, publié dans le journal Officiel « Le Moniteur » Numéro 55-A, le vendredi 7 avril 2017.



IH/ iciHaïti