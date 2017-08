iciHaïti - Social : Un autobus d'haïtiens sans papiers, intercepté en RD





Samedi 12 août vers 4h00 de l'après-midi, un autobus Hyundai, blanc à rayures bleues, immatriculé #I-070638 effectuant la route Jimani/Santo-Domingo, transportant 21 haïtiens (14 hommes adultes, trois enfants et 4 femmes) en situation migratoire irrégulière, a été intercepté lors d’un contrôle militaire dans la communauté de Boca de Cachón en République Dominicaine proche du lac Enriquillo.



L’autobus était conduit par Bienvenido Pérez, 48 ans qui était accompagné de Jonathan Bladimir Ramírez Pérez, 41 ans, qui ont été tous deux détenus avec les migrants illégaux au poste militaire du Corps spécialisé de Sécurité aux frontières terrestres (CESFRONT).



Les illégaux qui tentaient d'atteindre Santo-Domingo auraient payé selon leurs témoignages, entre 7,000 et 8,000 pesos chacun. Certains possédaient de faux documents destinés à déjouer les autorités dominicaines.



La saisie de l’autobus et les arrestations ont été effectuée par des membres du CESFRONT, du Ministère de la Défense dominicaine (MIDE) et du Service de Renseignement de la Frontière (DOIF).



IH/ iciHaïti