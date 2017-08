iciHaïti - Diaspora : 2ème Édition de la Journée de la Cuisine Haïtienne





Dans le cadre de la 2ème Édition de la Journée de la Cuisine Haïtienne qui se tiendra le vendredi 18 aout 2017, au Centre des Congrès Renaissance à Montréal, le Chef de la Mission Consulaire d’Haïti à Montréal, Justin Viard, a rencontré les organisateurs de l’événement, Edner Cajusma et Mme Marie Aurore Colas respectivement Président Directeur Général et Secrétaire de la Journée de la Cuisine Haïtienne.



L’objectif de cette rencontre, était de finaliser les préparatifs et d’envisager l’apport de la Mission consulaire à cette manifestation culturelle. Rappelons que la Journée de la cuisine haïtienne a été créée dans le but de faire découvrir l’art culinaire haïtien, en réunissant en un seul lieu plusieurs restaurateurs et traiteurs de la Communauté.



Cette initiative met en valeur non seulement la cuisine haïtienne riche en saveur, mais aussi les talents, le professionnalisme et la créativité des participants. Elle ouvre également pour eux des opportunités d’affaires dans les communautés culturelles au Québec et au Canada.



Le Consulat Général d’Haïti à Montréal, apporte son soutien total à cet événement et invite les compatriotes à y participer en grand nombre.



Les Chefs Ron Duprat et Alain Lemaire, deux chefs aux parcours extraordinaires, originaires d'Haïti seront présent lors de cet événement, ne manquez pas de les voir à l’œuvre.



Pour de plus d’informations visitez : www.journeecuisinehaitienne.com/ ou téléphonez au : +1 (438) 880-7402



