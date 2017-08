iciHaïti - Paludisme : Campagne de distribution de moustiquaires





Vendredi sur la place d’armes des Cayes, Marie Greta Roy Clément, la Ministre de la Santé publique a procédé au lancement officiellement d’une campagne de lutte contre le Paludisme (malaria) et à une première distribution gratuite de moustiquaires imprégnées (longue durée d’action) dans le département du Sud, autour du thème « Zéro malaria pou Ayiti an 2020 ».



Plus de 400,000 moustiquaires seront distribuées dans la région, dans le cadre de cette campagne qui inclura également l’accès gratuit au soin et des actions de sensibilisation communautaire.



Selon la Ministre Clément, utiliser les moustiquaires quotidiennement et l’élimination des eaux dormantes milieu propice aux moustiques sont deux moyens efficace pour lutter contre certaines maladies transmises par les moustiques dont la dengue, le chikungunya, la filariose et le paludisme.



PI/ iciHaïti