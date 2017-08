iciHaïti - RD : Des milliers de cartes du PNRE, attendent d’être retirer depuis plus de 2 ans...





Le responsable du Consulat de la République d’Haïti à Higuey, Jean Tholbert Alexis à la tête d'une délégation a tenu une réunion de travail avec le Gouverneur de la province d'Altagracia lic. Ramon Guiliamo Alfonso.



Plusieurs points ont été abordés notamment une liste de 4,000 noms de citoyens haïtiens inscrit au Plan National de Régularisation des Étrangers (PNRE) dont la carte est disponible au bureau du Gouverneur, depuis plus de 2 ans et qui ont négligé d’aller chercher leur document. Le Gouverneur a confirmé qu’il transmettra cette liste au Consulat haïtien. Ces cartes font partie des quelques 40,000 cartes de requérants haïtiens n'ayant jamais réclamé leur carte au niveau national...



Jean Tholbert Alexis en a profité pour évoquer avec le Gouverneur, le respect du protocole d'accord concernant la déportation de citoyens haïtiens en vigueur entre les deux pays.



IH/ S/ iciHaïti