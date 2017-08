iciHaïti - Diaspora : Réflexion sur l'appui à l'investissement à Petit-Goâve





Samedi à l’hôtel Fort Royal de Petit-Goâve, dans le cadre d'un projet d'appui à l'investissement de la Diaspora dans cette commune, le Ministère des Haïtiens Vivant à l'Étranger (MHAVE) a organisé une journée de réflexions en partenariat avec le Cercle des Journalistes, la Vision Haïtienne des Droits Humains (VHDH) et ACHED.



Cette activité a réuni environ 15 membres de la Diaspora issue de la Commune et des notables de la ville autour des investissements dans le domaine du tourisme et de la culture.



Yolette Mengual, la Directrice Générale du MHAVE a présenté le rôle du ministère et son caractère transversal par rapport à l'accompagnement offert à la Diaspora soucieuse de participer au développement durable du pays. Elle a réitéré l'engagement du Ministère de travailler au renforcement de la coopération inter-haïtienne en vue de l'intégration effective de la Diaspora.



Participant à cette activité, un représentant du Centre de Facilitation des Investissements (CFI) a expliqué les différents avantages qu’offre son institution dans le cadre des projets d'investissements.



À l’issue de cette journée, les organisateurs partenaires de l'activité et les membres de la Diaspora ont promis de mener un plaidoyer auprès des autorités locales pour décréter le 12 août « Journée de la Diaspora à Petit-Goâve ».



TB/ iciHaïti