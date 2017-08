iciHaiti - Politique : Gérald Oriol Jr., sur tous les fronts en faveur des handicapés





Depuis son retour à la tête du Bureau du Secrétaire d’État à l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) le 4 avril dernier, le Secrétaire d’État Gérald Oriol Jr., est sur tous les fronts, multipliant les séances de travail avec des acteurs du secteur public et privé ainsi qu’avec des ONG, en vue de mobiliser des actions en faveur des personnes handicapées.



Dans le cadre de ces démarches, le Secrétaire d’État Oriol a déjà rencontré le Premier Ministre Jack Guy Lafontant, la Commission Nationale des Marché Publics (CNMP), le Fonds d’Assistance Économique et Social, la Banque Interaméricaine de Développement, l’Union Européenne, l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID - Haïti) , les Ambassades du Brésil, du Japon, du Mexique et du Canada. Il a également rencontré des représentants des différents réseaux de personnes handicapées tels le Réseau Associatif National pour l’Intégration des Personnes Handicapées (RANIPH), la Fédération Haïtienne des Associations et Institutions des Personnes Handicapées d’Haïti (FHAIPH), la Coalition Nationale d’Organisations pour l’Intégration des Personnes Handicapées (CONOIPH).



« Nous avons eu une rencontre intéressante avec la CNMP et nous avons travaillé ensemble en vue de voir comment cette Commission pourrait établir un mécanisme qui tient compte des normes d’accessibilité universelle lors de l’attribution d’un marché public selon les vœux de l’article 27 de la loi portant sur l’intégration de personnes handicapées », a souligné Oriol.



Grâce à ces initiatives et démarches, le Secrétaire d’État espère mobiliser des ressources et porter les bailleurs internationaux et les acteurs du secteur public à se pencher davantage sur la thématique du handicap en vue de mieux accompagner les personnes à besoins spéciaux.



