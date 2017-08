iciHaïti - Football U-15 : Deuxième victoire des jeunes Grenadiers





Lundi à l’« International Management Group Academy » (IMG Academy) de Bradenton en Floride, pour sa deuxième sortie dans le cadre de la « CONCACAF Championship U-15 » garçons (sanctionné par la FIFA), la sélection nationale haïtienne s'est imposée [6-0] contre le Curaçao. Kervens Jolicoeur a réalisé un triplé alors que Dany Jean, Philippe Woodley Rolph et Israel Ducaprio Ronaldo ont chacun inscrit leur nom dans la liste des buteurs .



Malgré la canicule et quelques difficultés rencontrées par plusieurs jeunes Grenadiers, nos joueurs ont su trouver les ressources pour se mettre debout et vaincre cette équipe de Curaçao et se donner la chance de pouvoir remporter leur ticket pour la deuxième phase.



C'est la deuxième victoire de nos jeunes grenadiers qui avaient dominé l’équipe du Nicaragua [1-0] lors de leur première rencontre de la compétition. Pour clôturer les matches de poule, nos Grenadier affronteront jeudi 17 août la République Dominicaine qui eux aussi ont réussi un sans-faute lors de leurs deux premières rencontres de cette compétition.



Cassement du Groupe :

1. Haïti - 6 pts +7

2. République Dominicaine - 6 pts +4

3. Nicaragua - 0 pt -4

4. Curaçao - 0 pt -7



BF/ iciHaïti