iciHaïti - Gros Morne : 25 agriculteurs équipés et formés au greffage





Dans le cadre du projet « Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux de la commune de Gros-Morne » financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’ONG internationale d’origine française « Groupe de Recherche et d'Échanges Technologiques » (GRET), 25 Agriculteurs (17 hommes et 8 femmes) de la 6 ème section communale de Gros Morne (Dep. Artibonite) après une première formation de 5 jours (théorique et pratique) au greffage, ont reçu chacun un kit de greffage (greffoir, sécateur, gants, etc...).



Cette formation constitue une partie d’un programme de greffage qui vise à développer l’arboriculture fruitière dans la commune.



L’avantage du greffage est de pouvoir créer des variétés d’arbres fruitiers (principalement, le manguier, avocatier et citronnier) qui donnent des productions à différents moments de l’année. Grâce à cela, les agriculteurs disposent de variétés d’arbres qui leur permettent d’étaler leurs récoltes au cours de l’année. Cela leur permet à la fois d’améliorer leurs revenus à certains moments clés de l’année (écolage, etc.) et de réduire la période de soudure.



