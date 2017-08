iciHaïti - Washington : Le Ministre de l’Éducation Nationale cherche du financement





Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l'Éducation Nationale, à la tête d’une délégation du Ministère séjourne depuis mardi à Washington en vue de participer à des échanges durant 2 jours, sur le financement et les perspectives de mise en œuvre de plusieurs projets d’éducation visant à favoriser l’accès à l'éducation, la qualité de l’éducation et la gouvernance du système éducatif.



Ces discussions se font respectivement avec les responsables du Partenariat Mondial sur l’Éducation (PME) et de la Banque Mondiale (BM) autour d’un prochain financement de 16,5 millions de dollars en appui à l’éducation en Haïti et du nouveau projet de la Banque qui prévoit un fonds de 50 millions pour son implémentation.



IH/ iciHaïti