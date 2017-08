iciHaïti - Agriculture : Présentation des résultats de l’Enquête Nationale de Production Agricole





Le Ministère de l’Agriculture, à travers son Unité de Statistique Agricole et Informatique a conduit 3 enquêtes agricoles en 2016-2017, couvrant les campagnes de printemps, d’automne et d’hiver 2016. Afin de partager les résultats de ces enquêtes avec les institutions de coopération, les agriculteurs, les organisations d’agriculteurs, les ONG, l’Université et d’autres acteurs du secteur agricole et du monde rural, le Ministère organise, vendredi 18 août 2017, à l’Hôtel Montana, (Pétion-ville) entre 8h30 et 11h30 a.m., un atelier de Présentation des résultats de l’Enquête Nationale de Production Agricole (ENPA) de 2016 et du plan d’actions 2017-2018 en matière de statistiques agricoles.



IH/ iciHaïti