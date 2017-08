iciHaïti - Diaspora Canada : Importante séance d'informations (invitation)





Samedi 19 août 2017, une séance d’information organisée par le Collège la Cité, destinée aux membres de la communauté haïtienne de la région d’Ottawa-Gatineau, se tiendra de 13h30 à 16h00 à La Cité, situé au 801, promenade de l’Aviation, Ottawa. La séance se tiendra au rez-de-chaussée du pavillon A (pièce A 1140) - Stationnement gratuit.



Objet de la séance d’information :

- Aider les nouveaux arrivants dans leur choix d'une formation ou d’un programme d’études leur permettant une intégration professionnelle rapide ;

- Aider les parents qui aimeraient guider leurs enfants dans le choix d’un programme post-secondaire ;

- Partager des informations concernant les prêts et bourses disponibles afin de poursuivre des études post-secondaires ;

- Écouter les besoins des membres de la communauté au niveau de la formation post-secondaire afin de mieux les guider et les servir.



Pour vous inscrire et pour toute question concernant cette séance, communiquer avec Albert Kayumba par e-mail à : akayum@lacitec.on.ca ou par téléphone aux : 613 742-2483, poste 2853



IH/ iciHaïti