iciHaïti - Éducation : Réunion de travail sur la rentrée scolaire





Jeudi, à l'Unité de Coordination des Projets du Ministère de l’Éducation Nationale, à deux semaines de la nouvelle année académique, s’est tenue une importante réunion de travail sur la rentrée scolaire avec les directeurs techniques et départementaux du Ministère.



Lors de réunion présidée par Meniol Jeune, le Directeur Général du Ministère, les principales actions et mesures annoncées pour la rentrée scolaire ont été abordées afin de permettre à chaque acteur de bien jouer sa partition pour la réussite de l'année académique 2017-2018. L’amélioration des apprentissages et la gouvernance du système éducatif ont été centre des échanges notamment la question de l'accréditation scolaire, la gestion du temps scolaire et du calendrier scolaire, la gestion des écoles publiques etc...



Plusieurs mesures adoptées par circulaire ministérielle notamment la fixation des frais scolaires dans les écoles publiques à 1,000 gourdes pour le 3ème cycle du fondamental et le secondaire http://www.haitilibre.com/article-21821-haiti-flash-reajustement-des-frais-scolaires-dans-les-ecoles-publiques.html ont été également à l’agenda.



IH/ iciHaïti