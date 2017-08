iciHaïti - Politique : Modernisation des Directions des Ressources Humaines





L'Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH), a organisé une séance de formation et d’information pour les cadres du Ministère du Tourisme autour des mécanismes de modernisation et du renforcement des Directions des Ressources Humaines (DRH) de la fonction Publique haïtienne. Cette formation a été animée par Chrystel Gaborio, un Expert français de l’OMRH et d’autres cadres de l’institution.



Andy Durosier, le Directeur Général du Ministère a passé en revue certaines notions clés et incontournables pour les DRH. soulignant l’importance de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences qui constituant la toile de fond du travail des DRH.



Notons que le Ministère du Tourisme (MDT) a été retenu comme l’un des Ministères pilotes, en raison de l’application rapide des procédures et sa taille. Outre le MDT, la Primature, l’OMRH et les Ministères de la Culture et de l’Environnement ont été les seuls ministères et organismes autonomes sélectionnés pour ce projet pilote.



IH/ TB/ iciHaïti