iciHaïti - Politique : Entrée en vigueur de l’accord INDOTEL-CONATEL





Jose Del Castillo Saviñón, le Président de l'Institut National des Télécommunications dominicain (INDOTEL), a annoncé que l'accord bilatéral avec le Conseil National des Télécommunications (CONATEL), visant à résoudre les problèmes d’interférences des radiodiffuseurs à la frontière, entrera en vigueur en septembre 2017. http://www.haitilibre.com/article-21639-haiti-politique-interference-et-roaming-a-l-agenda-bilateral.html



Del Castillo Saviñón a rappelé que 233 stations-radio haïtiennes créent une interférence dans l'espace radio dominicain, en particulier dans la zone frontalière, contre 33 stations-radio du côté dominicain. http://www.haitilibre.com/article-21677-haiti-flash-233-stations-de-radio-haitiennes-interferent-sur-le-territoire-dominicain.html et expliqué que les haïtien



Il a expliqué que lors de la réunion à Port-au-Prince, le CONATEL avait accepté la signature d'un nouveau protocole, qui comprend la création d'un groupe de travail et une étude qui servira de cartographie de l'origine des émissions, afin de prendre les dispositions réglementaires relatives à l'étalonnage des équipements, transmetteurs et l'orientation des antennes de radiofréquences.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21677-haiti-flash-233-stations-de-radio-haitiennes-interferent-sur-le-territoire-dominicain.html

http://www.haitilibre.com/article-21639-haiti-politique-interference-et-roaming-a-l-agenda-bilateral.html

http://www.haitilibre.com/article-21136-haiti-technologie-vers-une-guerre-des-ondes-avec-la-rd.html

http://www.haitilibre.com/article-12571-haiti-telecommunication-interferences-et-fraudes-vers-une-solution-bilaterale.html



IH/ iciHaïti