iciHaïti - Construction : Installation d'une usine d'asphalte dans l'Artibonite

Vendredi, le Président Jovenel Moïse, accompagné entre autres de l’ingénieur Fritz Cayot, Ministre des Travaux Publics et de plusieurs parlementaires, s’est rendu à Carrefour Joffre (Artibonite), dans le cadre de l’installation d’un plan de graviers et d'une usine d'asphalte.



Ces importantes infrastructures fourniront des matériaux et de l'asphalte nécessaires à la construction de nombreuses routes dans les départements de l'Artibonite et du Nord-Ouest, notamment la route qui relie Gonaïves (à hauteur de Carrefour Joffre) à la ville de Gros-Morne et celle qui relie Carrefour Joffre à Port-de-Paix.



IH/ iciHaïti