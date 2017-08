iciHaïti - Petit-Goâve : Des enseignants menacent de boycotter la rentrée des classes





Jeudi, Mardoché, le Porte-parole des enseignants en situation difficile, a déclaré au micro de Radio Préférence FM « La réouverture des classes fixée au 4 Septembre 2017 ne sera pas possible à Petit-Goâve, car le Ministre de l'Éducation Nationale n'a pas tenu ses engagements et n’a pas payé les arriérés de salaire ni nommé les enseignants en situation difficile » il a lancé une mise en garde aux responsables du Ministère « Tant que ces deux exigences ne seront pas respectées, la réouverture des établissements publics et privés à Petit-Goâve sera pratiquement impossible ».



IH/ iciHaïti / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)