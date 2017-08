iciHaïti - Éducation : J-2, Session extraordinaire et bac permanent





92,355 candidats sont attendus au total pour les deux sessions du Bac (extraordinaire et permanent) qui se dérouleront du lundi 21 août au jeudi 24 août 2017.



Session du Bac permanent : 49,375 candidat

Centre 1,708, Grand'Anse 1,110, Sud'Est 1,020, Nord-Ouest 2,042, Sud 870, Nippes 600, Nord 3,303, Ouest 32,926, Artibonite, 4,408 et Nord-Est 1,388.



Session extraordinaire : 42,980 candidats

Centre 2,643, Grand'Anse 1,417, Sud-Est 1,313, Nord-Ouest 2,394, Sud 1,000, Nippes 863, Nord 4,657, Ouest 23,067, Artibonite, 3,882 et Nord-Est 1,744.



