iciHaïti - Sécurité : UDMO, graduation de la 7ème Promotion





Après plus de 5 mois de formation, 225 agents de l'Unité Départementale de Maintient d'Ordre (UDMO) dont 13 femmes, sont désormais prêt à servir le pays.



La cérémonie de remise des diplômes de cette 7ème promotion de cette Unité de la Police Nationale d’Haïti (PNH) spécialisée entre autres dans le maintien de l’ordre des grands évènements et des manifestations, s’est déroulé en présence de Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la PNH et de plusieurs hauts gradés de la police.



Cette augmentation des effectifs des UDMO, est la bienvenue pour faire face aux défis qui les attendent, après le départ de la Minustah prévu à la mi-octobre 2017.



