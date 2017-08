iciHaïti - Le saviez-vous ? : Les Taxis-moto sans statut légal en Haïti





Luders Pauléus de la Direction de la Circulation de la Police Routière (DCPR) a déclaré que « La loi ne reconnaît pas le Taxi-moto », expliquant « le transport en commun est défini dans la loi. Toutefois, malgré l’utilité du Taxi-moto pour la population et la part importante qu’il représente dans l’économie haïtienne, le Taxi-moto ne bénéficie pas encore de provision légale en Haïti... »



Pour les chauffeurs de taxi (dont le prix de la course est fixé à 30 Gourdes par le Ministère des Affaires Sociales), ils doivent être clairement identifiés sur leur casque et sur leur gilet et le circuit qu’ils desservent, doit être inscrit sur la moto qui ne peut en outre transporter qu’un seul passager pour des raison de sécurité...



Luders Pauléus a appelé les syndicats de Taxis-moto à s’organiser et à faire preuve de discipline en demandant à leurs membres de ne stationnant pas sur les trottoirs et respecter le code de la route et les mesures de sécurité.



TB/ iciHaïti