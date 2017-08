iciHaïti - AVIS Cayes : Ouverture d'un Centre de Réception et de Livraison de Documents d'Identité





Vendredi aux Cayes, un Centres de Réception et de Livraison de Documents d'Identité (CRLDI) logé temporairement au jardin d’enfants « Les libellules » situé à la rue Duvivier à proximité de la plage de la Tourterelle a été ouvert



Ce Centre est équipé pour produire sur place des actes de naissance et des cartes d’identification nationale. Du personnel de l’État-Civil, opérateur de saisies électronique de l’Office d’Identification Nationale (ONI) et techniciens des Archives Nationales sont disponibles sur place en permanence pour servir la population du quartier de la Savane en particulier.



