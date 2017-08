iciHaïti - Football U-15 : La sélection nationale de retour au pays





Après un parcours impressionnant au Championnat U-15 de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) en Floride, nos jeunes Grenadiers victorieux de tous leurs matchs : Nicaragua [1-0], Curacao [6-0] et République Dominicaine [2-0] sont rentrée au pays dimanche non sans avoir remporter la veille le match contre le Salvador [4-1] soit un total de 4 victoires, 13 buts inscrits pour 1 seul but encaissé.



Emmenée par Gabriel Michel alias « Ti Gana », nos jeunes Grenadiers, qui ont bénéficié du soutien financier de l'Ambassadeur du football national Philippe Vorbe, ont fait une forte impression dans ce championnat, malgré la canicule et un problème alimentaire qui a touché certains membres au début de leur séjour à Bradenton http://www.icihaiti.com/article-21822-icihaiti-football-u-15-deuxieme-victoire-des-jeunes-grenadiers.html



BF/ iciHaïti