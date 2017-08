iciHaïti - Santé : Nette diminution des cas de choléra





Selon les dernières données de l'Organisation Panaméricaine de la Santé et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OPS/ OMS), depuis 2016, la situation épidémiologique en Haïti, indique une nette diminution de la transmission du choléra. En 2017 pour les 28 premières semaines épidémiologiques de l’année, 7,901 cas suspects de choléra ont été rapportés par le Ministère de la Santé Publique (MSPP) contre 22,186 cas en 2016 pour la même période.



Le nombre total de décès a également chuté passant à 88 en 2017, contre 202 décès en 2016, soit une baisse de 56,4% pour la même période.



Le Ministère de la Santé, constate qu'en en 2017 de la 23ème semaine jusqu’à présent, c'est la période comptant le nombre de cas suspects le plus bas jamais atteint depuis le début de l’épidémie en 2010. Soulignant que cette situation est d’autant plus remarquable que la pluviométrie accumulée aux mois d’avril et mai 2017 a été d’un niveau égal, voire supérieure, à celui mesuré lors du passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016. Cette tendance positive a été facilitée grâce à l'approche efficace de la réponse rapide au choléra en Haïti.



Rappelons qu’Haïti entre octobre 2010 et 31 juillet 2017 a enregistré 814,551 cas suspects de choléra dont 9,693 décès.



