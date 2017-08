iciHaïti - Éducation : Construction de 5 infrastructures scolaires en 21 semaines





La compagnie haïtienne Veerhouse Voda Haiti S.A, lauréate du programme d'investissement « Leveraging Effective Application of Direct Investments » (LEAD) http://www.haitilibre.com/article-14093-haiti-economie-31-entreprises-laureates-du-concours-de-plan-d-affaires.html a été choisie pour construire 5 unités scolaires dans 5 écoles du Plateau Central. Ces unités consiste en une addition à des écoles existantes et comprend 3 nouvelles classes ainsi qu'une cuisine. Les cinq unités seront réalisée dans un délai de 21 semaines.



Rappelons que Veerhouse Voda, Présente en Haïti depuis 2012, est spécialisée dans la construction durable à partir d'éléments en polystyrène expansé (EPS) produit dans son usine locale, matériau permettant une construction 4 à 5 fois plus rapide que la construction traditionnelle. Rapide, fiable, parasismique et para-cyclonique, ce procédé économique est réputé notamment pour ses qualités thermiques isolantes. Pendant la construction, le projet va donner du travail à de nombreux membres de la communauté, sans parler des emplois administratifs et d'enseignement qui seront créés de façon durable.



IH/ iciHaïti