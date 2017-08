iciHaïti - Santé : Une première en Haïti





3 jeunes haïtiens d’« Ayiti Air Anbilans » : Claudel Gédéon, Jacquelin Petit et Oberto Charles ont suivi un programme d'étude très rigoureux de techniciens médicaux d’urgence, certifiés par un diplôme international, sous la supervision de Stacy Fiscus, manager de la base de « Ayiti Air Anbilans » et de Brooks Dillahunty, infirmière de vol, un programme qui demande habituellement quatre à cinq mois. En participant aux missions de vol, ils ont acquis une expertise pratique. 70 points étaient nécessaires pour l’obtention du diplôme, nos 3 jeunes étudiants ont brillamment réussi en dépassant tous 80 points... Notez que l’obtention de ces diplômes est une première en Haïti.



Pat Dolan, le Fondateur d’« Ayiti Air Anbilans » http://www.haitilibre.com/article-11868-haiti-sante-ayiti-air-anbilans-un-tournant-en-haiti.html s’adressant au 3 jeunes récipiendaires a déclaré « Claudel, Jacquelin, Oberto, vous nous honorez tous par vos réalisations. C’est un grand moment dans l’histoire d’« Ayiti Air Anbilans », vous me rendez fier, vous rendez toute l’équipe fière et je suis sûr que vous rendez aussi votre pays fier [...] Ces jeunes gens deviennent non seulement les premiers dans l’histoire d’Haïti à gagner cette distinction, mais ils nous prouvent que le travail et le dévouement peuvent conduire à de grandes réalisations pour Haïti ».



IH/ S/ iciHaïti