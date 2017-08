iciHaïti - Éducation : Une nouvelle École des Sciences et Gestion à l'UNIFA





L'Université de la Fondation Aristide (UNIFA) s’agrandie et s’active pour aménager de nouveaux espaces pour mettre en place l’École des Sciences et de Gestion afin de recevoir une nouvelle cohorte d’étudiants .



Cette école va offrir 11 licences et 15 certificats aux jeunes dans la perspective de les préparer pour le marché du travail. Son Programme permettra aux étudiants de maîtriser tous les éléments fondamentaux au niveau de la gestion et de l’administration publique, dans un temps record.



TB/ iciHaïti