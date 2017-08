iciHaïti - RD : Un haïtien gravement mordu par un Pitbull





À Sosua petite ville sur la Côte Nord de la République Dominicaine (commune de Puerto Plata), un jeune haïtien chauffeur de Taxi-moto connue sous le nom d’ « Émmanuel » a été gravement mordu par un chien de race Pitbull à proximité de l'arrêt des transports en commun de Sosua/Puerto-Plata à un point de Taxis-moto où il travaillait.



Selon les témoignages l’incident s’est produit lors d’une altercation entre le Taxi-moto et le propriétaire du chien pour une raison encore inconnue, le chien se serait libéré et attaqué notre compatriote. D’autres affirment que c’est le propriétaire du chien qui aurait libéré l’animal et lui aurait donné l’ordre d’attaquer l’haïtien...



Le chauffeur de Taxi-moto a subit de profondes et graves morsures à la jambe et à son pied gauche et a été transporté d’urgence par une ambulance du service 911, dans un centre médical proche.



Le propriétaire de l'animal qui s’est enfuit après l’incident n'a pas été identifié et est recherché par la Police de Sosua.



SL/ iciHaïti