iciHaïti - Environnement : Opération de reboisement dans le Sud

Environnement : Opération de reboisement dans le Sud





À travers le Grand Sud, ONU environnement-Haïti appuie non seulement ses différentes organisations partenaires dans leurs efforts visant la réhabilitation de l’environnement mais aussi les institutions étatiques haïtiennes.



Ainsi, la Direction Départementale du Ministère de l’Environnement-Sud, afin de renforcer les forêts dévastées par le passage de l’ouragan Matthew en octobre dernier, a débuté à Bouffard (3e section communale de Maniche),

la mise en terre de 2,000 des 100,000 plantules d’espèces natives forestières et fruitières (acacias, mangues etc...)



Cette activité qui favorisera la revitalisation des bassins versants et la vente de bois, a bénéficié de l’appui financier d’ONU environnement à partir d’’un fond du gouvernement de la Norvège.



