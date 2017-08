iciHaïti - Formation : 105 jeunes professionnels gradués à Cité Soleil





105 jeunes de Cité Soleil ont reçu leur certificat, suite à une formation au Centre de formation professionnelle Phare dans les filières : cosmétologie, coupe/couture, cuisine et pâtisserie et sont maintenant prêt à affronter le marché du travail afin de subvenir dignement à leurs besoins quotidien.



Rappelons que ce Centre de Formation avait été mis sur pied dans le cadre du Projet de Développement Communautaire Participatif en milieu Urbain (PRODEPUR) et bénéficiait d’un financement conjoint de la Banque Mondiale et la Banque Caribéenne de Développement (CDB) à travers le Bureau de Monétisation des Programmes d’aide au Développement (BMPAD) en qualité de Maître d’ouvrage.



La cérémonie de graduation s’est déroulée en présence notamment de représentants de la Mairie de Cité Soleil et du BMPAD.



