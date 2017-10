iciHaïti - Diplomatie : Deux nouveaux Ambassadeurs accrédités





Cette semaine, le Président Jovel Moïse a reçu au Palais National, les lettres de créance de deux nouveaux Ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit de l’Ambassadrice Serbu Gentiana de la Roumanie, et de l’Ambassadeur Ladislav Straka de la République slovaque.



Les deux nouveaux ambassadeurs ont renouvelé l'engagement de leur pays à travailler afin de pérenniser les liens d'amitié et de renforcer la coopération avec Haïti.



Le Président Jovenel Moïse, a pour sa part rassuré ces Ambassadeurs de sa volonté de travailler au développement harmonieux des relations entre Haïti et ces deux pays amis.



IH/ iciHaïti