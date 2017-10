iciHaïti - USA : Don de matériels didactique pour non-voyant





Jeudi, le Gouvernement américain a remis à la Société Haïtienne d’Aide aux Aveugles (SHAA) un lot de matériels didactiques destinés à des écoles pour non-voyants, d’une valeur de 15,000 dollars. Ce don s’inscrit dans le cadre du Projet de lecture pour tous promotion de l'éducation inclusive (RAPID), qui soutient la scolarisation des personnes handicapées.



Robin Dialo, la Chargé d’Affaires des États-Unis a fait savoir que ce don est l’une des actions entreprises par son pays en faveur d’une éducation inclusive. Elle a dit souhaiter la fin de l'exclusion contre les enfants handicapés dans le système éducatif.



Michel Pean le Coordonateur national de la SHAA, a déploré que 92 % des enfants handicapés ne soient pas scolarisés et réclamé le renforcement des capacités et infrastructures des établissements scolaires en termes d’accessibilité et d’adaptation aux personnes à besoins spéciaux. Il a recommandé également la mise en œuvre de programmes de formations adaptés aux instructeurs.



IH/ iciHaïti