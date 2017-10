iciHaïti - FLASH : Caribbean Cup U-17, Haïti en finale





Grace aux buts de Melchie Gaelle Dumornay la sélection haïtienne féminine U-17 a remporté vendredi soir au stade Sylvio Cator http://www.haitilibre.com/article-22472-haiti-actualite-zapping.html une convaincante victoire [3-0] aux dépens de l’équipe cubaine.



Déjà victorieuse sur le même score [3-0] contre Porto Rico lundi soir http://www.icihaiti.com/article-22434-icihaiti-coupe-caraibes-u17-les-grenadieres-ecrase-porto-rico-[3-0].html lors de son entrée en lice Haïti termine les matches de poule à la première place, nos jeunes Grenadières, sont non seulement qualifiées pour la finale de la Coupe Caraïbe qu'elle disputera ce dimanche 22 octobre face aux Bermudes, mais également pour le Championnat de la Concacaf, qualificatif pour la Coupe du Monde Uruguay 2018.



Résultats Groupe F :

Trinidad -Bermudes : 2-2

Bermudes- Jamaique : 3-2

Trimidad-Jamaique : 1-3



Classement :

1-Bermudes 4 pts 5bp 4bc (+1)

2-Jamaique 3 pts 5bp 4bc (+1)

3- Trinidad 1 pt 3bp 5bc (-2)



Résultat Groupe G :

Haïti - Porto Rico : 3-0

Porto Rico - Cuba : 4-0

Haïti - Cuba : 3-0



Classement :

1 - Haïti 6 pts 6bp 0bc (+6)

2 - Porto Rico 3 pts 4bp 3bc (+1)

3 - Cuba 0 pt 0bp 7 bc (-7)



Programme dimanche 22 octobre :



Match de classement

4h30 p.m. : Jamaïque vs Porto Rico



Grande Finale du tournoi

7h00 p.m.: Haïti vs Bermudes



BF/ iciHaïti