iciHaïti - Culture : Ouverture de la «11ème Édition de l'Artisanat en Fête»





Samedi Limond Toussaint le Ministre de la Culture a participé à la journée d'ouverture de la « 11è Édition de l'Artisanat en Fête » http://www.icihaiti.com/article-22455-icihaiti-culture-lancement-de-la-11e-edition-d-artisanat-en-fete.html , le plus grand événement d’artisanat en Haïti qui se tient au Parc Historique de la Canne à Sucre, dans la Commune de Tabarre Samedi et dimanche 22 octobre.



« Plus de 200 artisans exposent cette année, plus de 12,000 jeunes, élèves, étudiants invités, sans oublier le grand public démontre que les organisateurs veulent travailler pour la pérennité de l'événement et une transmission du savoir-faire certaine vers les nouvelles générations » a expliqué le Ministre tout en félicitant les membres organisateurs pour l'édition de cette année.



Il a également rappelé les efforts que le Bureau Haïtien des Droits d'Auteurs (BHDA) entend faire pour accompagner les artisans dans laprotection de leurs œuvres pour éviter le plagiat et susciter une création de produits authentiques et originaux.



IH/ iciHaïti