iciHaïti - Politique : Le Maire de PAP s’entretient avec la nouvelle Ambassadrice de Roumanie





Jeudi, le Maire de Port-au-Prince Ralph Youri Chevry et son adjoint Bernard Joseph, ont reçu une visite de courtoisie de la nouvelle Ambassadrice de la Roumanie accrédité en Haïti, Gentiana Serbu http://www.icihaiti.com/article-22467-icihaiti-diplomatie-deux-nouveaux-ambassadeurs-accredites.html qui était accompagnée de Huswald Timothée, le Consul honoraire de Roumanie en Haïti.



Au cours de leur rencontre tenue à la salle de conférence de la mairie, il a été question entre autres des préoccupations des deux pays et plus particulièrement celles de Port-au-Prince.



Considérant cette visite comme la porte ouverte à une grande amitié entre les deux pays, le Maire Chevry en a profité pour faire état des différents domaines dans lesquels la municipalité de Port-au-Prince a le plus de besoins et par conséquent, ceux pour lesquels il aimerait que cette amitié puisse apporter des solutions concrète et durables.



L’Ambassadrice Gentiana Serbu a insisté sur la volonté de son pays d'instituer un modèle de collaboration avec Haïti, qui tienne compte de la complexité de ses problèmes en proposant de l’expertise et des moyens matériels en vue de répondre à certaines faiblesses et besoins.



