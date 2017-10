iciHaïti - RAPPEL : Une semaine d’activités autour du patrimoine haïtien





Du 23 au 27 octobre 2017, la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), l’Institut Français en Haïti (IFH) et les Alliances françaises en Haïti s’associent pour engager une réflexion sur les enjeux patrimoniaux en Haïti. Qu’est-ce qui « fait patrimoine » aujourd’hui, en Haïti ? Comment s’y incarne l’histoire ? Quels enjeux, quels problèmes soulèvent la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel haïtien ?



Ce cycle « Le patrimoine en question » vise à débattre des réponses à apporter pour mieux protéger et valoriser notre patrimoine et le faire dialoguer avec l’histoire. Durant 5 jours des experts haïtiens et internationaux animeront une série de conférences à Port-au-Prince, Jacmel, les Cayes, Jérémie, Gonaïves et Cap-Haïtien.



Un programme de visites de monuments et de sites patrimoniaux, projections de documentaires, spectacles vivants et expositions se tiendra également toute la semaine à l’échelle nationale.



Télécharger le programme : http://www.haitilibre.com/docs/dossier_de_presse_le_patrimoine_en_question.pdf



IH/ iciHaïti