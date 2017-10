iciHaïti - Culture : Installation d’un nouveau Directeur Départemental (Nord)





Vendredi Limond Toussaint, le Ministre de la Culture, en présence de la Sénatrice du Nord, Madame Dieudonne Etienne Luma, du Délégué Départemental Nord, M. Antonio Jules, de la Présidente de l’Association des Maires du Nord, Mme Ziky R. Carline, des membres des secteurs public et privé, des opérateurs culturels et touristiques et des membres de la Société Civile, a procédé à l’installation de David Toussaint, comme nouveau Directeur Départemental Nord. il remplace à ce poste Rody Attilus qui a passé près de dix ans à la tête du bureau départemental.



Dans son intervention le Ministre Toussaint a souligné « [...] Le choix de David Toussaint n’est pas le fruit du hasard. Cette désignation est motivée par son parcours, tant au niveau public que privé, et ses compétences dans les domaines du tourisme, de la culture et des nouvelles technologies de l’information et de la communication [...] ajoutant à l'intention du nouveau Directeur « [...] Monsieur le Directeur Départemental, il vous appartient dès maintenant, d’organiser, de gérer et d’animer les services et agents de l’État placés sous votre responsabilité [...] Le temps n’est plus aux grands discours dans le Nord, mais à l’action concertée et efficiente axée sur des résultats [...] »



Le nouveau Directeur Toussaint a déclaré « [...] Continuer la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel, favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit et le développement des pratiques et des enseignements artistiques, ce qui, à mon humble avis, participera à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de technologies, de supports et de réseaux utilisés dans le domaine des médias et de la Culture [...] Ce sont là, mes principaux objectifs comme nouveau Directeur. Ce qui n’enlève nullement mon engagement qui est d’offrir une collaboration soutenue et continue aux partenaires culturels et aux collectivités territoriales dans tous les secteurs d’activité du Ministère ».



IH/ iciHaïti