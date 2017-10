iciHaïti - Démographie 2017 : 11 millions d’habitants en Haïti





Selon le Fonds des Nations Unies pour la Population en 2017 la population totale d'Haïti compterait environ 11 millions d'habitants. Le taux annuel moyen de variation de la population est de 1.3% entre 2010-2017.



31% de la population est âgé de 10 à 24 ans, 33% de 0 à 14 ans, 62% de 15 à 64 ans et 5% de 65 ans et plus.



Au niveau de la santé maternelle et néonatale le ratio de mortalité maternelle (décès pour 100 000 naissances vivantes) en 2015 était de 359, les naissances assistées par du personnel de santé qualifié, est de 49% (2006-2016) ; le taux de natalité des adolescentes pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans est de 66% (2006-2015).



En ce qui concerne la planification familiale en 2017, le taux de prévalence contraceptive, pour les femmes âgées de 15 à 49 ans, toute méthode confondue est de 41% et de 37% pour les méthode moderne pour la même tranche d’âge.



31% de besoins de planification familiale pour les femmes âgées de 15 à 49 ans sont non satisfait contre 57% de femmes satisfaite pour la même tranche d’âge.



51% est le proportion de la demande satisfaite en méthodes modernes pour les femmes âgées de 15 à 49 ans.



Le taux moyen de fécondité total par femme haïtienne en 2017 est de 2.9 enfants.



En ce qui à trait à l'espérance de vie pour les hommes elle est de 61 ans et pour les femmes de 66 ans.



HL/ HaïtiLibre