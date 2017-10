iciHaïti - Politique : Ministre Fleurant au sommet sur l’efficacité de l’aide des ONG





Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe a participé au « Sommet sur l’efficacité de l’aide attribuée par les organisations de la Société Civile et les organisations ONG » qui se tenait au Karibe Hotel du 19 au 21 octobre 2017.



Cette activité, élaborée par « Ansanm pou Ayiti » une organisation de la société civile haïtienne, a réuni des institutions à but non lucratif venues d’horizon divers pour créer un espace réservé aux réflexions permettant de trouver des solutions concertées et durables aux problèmes que confrontent les ONG.



Dans son intervention, le Ministre Fleurant s’est dit heureux que ce soit une organisation de la société civile qui ait pris l’initiative de ce Sommet et remercié les organisateurs qui éveille la conscience nationale sur la nécessité de faire mieux avec les ONG.



Le Ministre à rappelé que les ONG « [...] ont un rôle très important à jouer dans le développement du pays en apportant des capitaux, un savoir-faire, et en donnant confiance aux investisseurs » assurant que l'administration publique haïtienne est consciente des contributions importantes apportées par ces organisations.



Tout en étant des acteurs distincts, indépendants et autonomes du développement, le Ministre Fleurant a invité les ONG à coordonner leurs efforts avec ceux du gouvernement en vue d’obtenir des résultats qui soient conformes aux objectifs de développement durable escomptés par la République d’Haïti.



IH/ iciHaïti