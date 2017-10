iciHaïti - Japon : Remise officielle de 6 salles de classe...





La cérémonie de remise officielle du projet « Construction et Équipement de l’Institution Mixte Communautaire Jean Jacques Dessalines » s’est tenue à la section communale de Villard en présence entre autres de Yoshiaki Hatta, Ambassadeur du Japon accrédité en Haïti, de Mme Roseline Stinfort Sejour, Coordonnatrice de l’Association « Femmes Organisées pour le Developpement de Dessalines/ Artibonite » (FODDA), de Mme Theline Cosméus, Directrice adjointe départementale de l’Éducation de l’Artibonite, du Vice-délégué de Dessalines, des membres de la communauté, des professeurs et des élèves de l’école.



Rappelons que ce projet financé totalement par le Japon à hauteur de 84,968 dollars américains a permis à la FODDA de construire un bâtiment de 6 salles de classes équipées des mobiliers scolaires et muni d’un bloc sanitaire au profit de l’école « Institution Mixte Communautaire Jean Jacques Dessalines »



Dans son intervention, l’Ambassadeur du Japon en Haïti a considéré cette réalisation comme une preuve de l’engagement du Japon à soutenir l’éducation en Haïti. Il en à profiter pour témoigner de la bonne volonté et de la solidarité du peuple Japonais envers le peuple haïtien pour un renforcement de sa résilience et son processus de développement durable.



IH/ iciHaïti