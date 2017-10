iciHaïti - Education : Séminaire de formation à l'intention de 180 professeurs d'espagnol





Un séminaire de formation à l'intention de 180 professeurs d'espagnol venant des 10 Directions Départementales d'Éducation (DDE), a été lancé lundi au Lycée Alexandre Pétion, lors d’une cérémonie présidée par Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale de concert avec l'Ambassadeur d'Espagne en Haïti, Don Manuel Lorenzo.



Cette formation destinée à améliorer la qualité des apprentissages dans les salles de classe, touchera dans un premier temps 90 professeurs d'espagnol venant de l'Ouest, du 23 au 25 octobre et du 26 au 28 octobre, une deuxième session est destinée à 90 enseignants venant des 9 autres DDE.



Cette activité est appuyée par la coopération espagnole qui fournit une assistance technique et financière. En effet, la formation est animée par des professionnels de l'institut Cervantes, l'institution la plus importante d'Espagne pour la diffusion et la promotion de la langue espagnole. Il s'agit d'une action qui s'inscrit dans la dynamique de formation des maîtres en vue d'améliorer la qualité des apprentissages.



Elle permettra à terme aux bénéficiaires d'améliorer leurs techniques d'enseignement de l'espagnol, a souligné le Ministre CADET, qui précise, par ailleurs, que les techniques les plus avancées de la pédagogie seront utilisées ainsi que l'utilisation de ressources en ligne et des nouvelles technologies pour l'animation de ce séminaire.



Pour sa part, l'Ambassadeur d'Espagne a salué et félicité le Ministre Cadet pour cette initiative qui a bénéficié de son soutien total.



IH/ S/ iciHaïti