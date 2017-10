iciHaïti - AVIS : Des kits alimentaires revendus





Le Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES) informe le public que les kits alimentaires distribués dans le cadre du programme « Kore Pep » ne sont pas destinés à la revente. Ils sont offerts gratuitement par le Gouvernement pour venir en aide aux couches vulnérables de la population.



Le FAES en appelle à la vigilance inconditionnelle de tout citoyen pour le respect de ce principe en vue de dénoncer tout contrevenant aux autorités policières et judiciaires, lesquelles prendront telles mesures que de droit.



Rappelons que ces kits peuvent contenir de la nourriture diverses pour plusieurs jours entre autres : riz, mais, pois, huile, sel, pâte, pâte de tomate etc... Il est probable que faute de revenu, certaines personnes malgré la faim, n’hésitent pas a revendre une partie de cette nourriture pour en tirer quelques gourdes... à moins que le FAES ne soit victime de faux bénéficiaires qui trouvent là une façon de tirer facilement profit de la situation...



